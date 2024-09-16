В Испании владелец бара тайно снимал на видео посетительниц туалета

Владелец бара в Пальме с помощью скрытой камеры записывал на видео происходящее в женском туалете, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Ultima Hora, с 2016 по 2022 год мужчина снимал посетительниц при помощи двух бутылок с водой, под этикетки которых были установлены миниатюрные камеры. Подозрительные предметы нашла посетительница бара, которая вызвала полицию.

Фото: ultimahora.es

Следствие обнаружило сотни файлов с записями 38 женщин. Идентифицировано 26 жертв, включая четырех несовершеннолетних. Назначенная им компенсация от обвиняемого составит 156 тыс. евро. Прокуратура испанского острова Майорка запросила для 44-летнего владельца бара 60 лет тюрьмы.

Фото: Х/mundo_viperino

Как выяснилось, камера на бутылке – это не его изобретение. Готовый "девайс" можно приобрести в интернете. Та же бдительная гражданка уже находила подобное устройство для слежки. Правда, при каких обстоятельствах, не уточняется.

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