Детей Харрис и Трампа сравнили в Сети

На днях в социальной сети Х сравнили детей Камалы Харрис и Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что в предвыборной период Харрис упрекали в отсутствии детей, а супруга выбранного Трампом кандидата в вице-президенты Уша Вэнс даже назвала ее "бездетной кошатницей", де-факто у Харрис есть ребенок. Это ее падчерица Элла Эмхофф. Она – модель и дизайнер, активно ведет соцсети и является любимицей Vogue.

В редакции журнала искренне считают, что девушка оказала большое влияние на американскую моду.

Фото: Instagram/ellaemhoff





После инаугурации Трампа девушку решили сравнить с Бэрроном Трампом.

Фото: X/creation247

Про парня Vogue, конечно, ничего не пишет. Вместе с мамой Бэррона игнорируют в главном модном издании. Комментаторы в Х корректно воздержались от словесной перепалки и ожесточенных сравнений между детьми консерваторов и демократов.

"Каждый подросток в любой стране дома выглядит, как демократ, а в школе, как консерватор", – отметили в комментариях.

Зато в той же соцсети Х 19 января высмеяли экс-премьера Польши Матеуша Моравецкий, который забыл взять с собой паспорт, чтобы пройти на митинг Дональда Трампа. А еще американские зумеры начали противостоять друг другу.