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Мир

Детей Харрис и Трампа сравнили в Сети

Социальная сеть , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 05:05 Фото: flickr/Gage Skidmore
На днях в социальной сети Х сравнили детей Камалы Харрис и Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что в предвыборной период Харрис упрекали в отсутствии детей, а супруга выбранного Трампом кандидата в вице-президенты Уша Вэнс даже назвала ее "бездетной кошатницей", де-факто у Харрис есть ребенок. Это ее падчерица Элла Эмхофф. Она – модель и дизайнер, активно ведет соцсети и является любимицей Vogue.

В редакции журнала искренне считают, что девушка оказала большое влияние на американскую моду.

Фото: Instagram/ellaemhoff


После инаугурации Трампа девушку решили сравнить с Бэрроном Трампом.

Фото: X/creation247

Про парня Vogue, конечно, ничего не пишет. Вместе с мамой Бэррона игнорируют в главном модном издании. Комментаторы в Х корректно воздержались от словесной перепалки и ожесточенных сравнений между детьми консерваторов и демократов.

"Каждый подросток в любой стране дома выглядит, как демократ, а в школе, как консерватор", – отметили в комментариях.

Зато в той же соцсети Х 19 января высмеяли экс-премьера Польши Матеуша Моравецкий, который забыл взять с собой паспорт, чтобы пройти на митинг Дональда Трампа. А еще американские зумеры начали противостоять друг другу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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