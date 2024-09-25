Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены
Фото: Telegram/WBakalchuk
Предприниматель получил множество дизлайков за высказывания в адрес Татьяны Ким, сообщает Zakon.kz.
Почти четыре тысячи пользователей Telegram оставили Бакальчуку на его канале дизлайки за саркастический пост про Татьяну Ким.
Фото: Telegram/WBakalchuk
"Наличие интеллигентности, эмоционального интеллекта и общей адекватности всегда можно отследить по тому, как человек расстается с кем-либо в публичном поле. Хотите проверить парня на годность, спросите его про бывших", – разочаровано пишут комментаторы.
С их слов, публичные люди должны все-таки отпускать друг друга тихо, а спустя время поблагодарить за подаренный опыт.
23 сентября cупруг самой богатой женщины России с сарказмом отреагировал на ее решение сменить фамилию в своем Telegram-канале.
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