Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены

Предприниматель получил множество дизлайков за высказывания в адрес Татьяны Ким, сообщает Zakon.kz.

Почти четыре тысячи пользователей Telegram оставили Бакальчуку на его канале дизлайки за саркастический пост про Татьяну Ким.

Фото: Telegram/WBakalchuk

"Наличие интеллигентности, эмоционального интеллекта и общей адекватности всегда можно отследить по тому, как человек расстается с кем-либо в публичном поле. Хотите проверить парня на годность, спросите его про бывших", – разочаровано пишут комментаторы.

С их слов, публичные люди должны все-таки отпускать друг друга тихо, а спустя время поблагодарить за подаренный опыт.

23 сентября cупруг самой богатой женщины России с сарказмом отреагировал на ее решение сменить фамилию в своем Telegram-канале.