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Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569

увеличилось число погибших, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 00:46 Фото: pixabay
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обновил данные о жертвах израильских бомбардировок южных районов страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, число погибших в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам в южной части Ливана увеличилось с 558 до 569 человек, ранены свыше 1,8 тыс.

"Среди жертв – 50 детей и 94 женщины, погибли также четыре сотрудника скорой помощи и еще 16 получили ранения, их машины подверглись ударам с воздуха. Я считаю, что атаки на медперсонал носили преднамеренный характер", – цитирует и.о. главы Минздрава ТАСС.

Он добавил, что в результате израильской бомбардировки разрушена больница в городе Бинт-Джбейль.

Как отметил Абъяд, медицинские учреждения Ливана работают в чрезвычайном режиме вторую неделю. "Больницы переполнены, и на врачей легла огромная нагрузка", – сказал он.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек.

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