Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569
Фото: pixabay
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обновил данные о жертвах израильских бомбардировок южных районов страны, сообщает Zakon.kz.
По его словам, число погибших в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам в южной части Ливана увеличилось с 558 до 569 человек, ранены свыше 1,8 тыс.
"Среди жертв – 50 детей и 94 женщины, погибли также четыре сотрудника скорой помощи и еще 16 получили ранения, их машины подверглись ударам с воздуха. Я считаю, что атаки на медперсонал носили преднамеренный характер", – цитирует и.о. главы Минздрава ТАСС.
Он добавил, что в результате израильской бомбардировки разрушена больница в городе Бинт-Джбейль.
Как отметил Абъяд, медицинские учреждения Ливана работают в чрезвычайном режиме вторую неделю. "Больницы переполнены, и на врачей легла огромная нагрузка", – сказал он.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript