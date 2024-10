Израиль нанес очередной удар по северу Ливана, есть жертвы

Как передают арабоязычные СМИ, 14 октября был совершен мощный обстрел территории Ливана. Запечатлен ракетный удар по зданию в деревне Айту на севере республики.

Атаку приписывают Израилю. По данным некоторых медиа, целью мог быть высокопоставленный представитель "Хезболлы" по имени Ахмад Пакия. По информации других СМИ, метились в склад продвинутых видов вооружения.

🇱🇧LEBANESE MINISTRY OF HEALTH: 9 DEAD IN ISRAELI AIRSTRIKE ON AITO, NORTHERN LEBANON



9 people were killed and others injured in an Israeli airstrike on the town of Aito in the Zgharta district of northern Lebanon. pic.twitter.com/Q54ukShACR