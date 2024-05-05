40 снарядов со стороны Ливана зафиксировали военные Израиля

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 40 снарядов со стороны Ливана в направлении северных районов страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации армейской пресс-службы, пишет ТАСС, некоторые из них были перехвачены. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что в ответ армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по югу Ливана. Их целью стали объекты военной инфраструктуры шиитской организации "Хезболлах" в окрестностях населенных пунктов Кфар-Килла и Маркаба, заявили в армии.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня. От ЦАХАЛ требовалось 40-дневное прекращение огня и возможность для жителей северной части Газы вернуться в свои дома. Однако позже СМИ сообщили, что первый раунд переговоров в Каире по Газе завершился безрезультатно. Стороны не смогли договориться. Позже стало известно, что США приостановили поставки боеприпасов в Израиль.



7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.