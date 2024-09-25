Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса

В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 25 сентября 2024 года, депутаты рассмотрели заявление Аскара Акаева об образовании временной депутатской комиссии и восстановлении статуса экс-президента, сообщает Zakon.kz.

Председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту парламента Чолпон Султанбекова напомнила, что данное заявление поступило в Жогорку Кенеш 3 сентября.

Она отметила, что комитет принял к сведению заявление Аскара Акаева и внес на рассмотрение Жогорку Кенеша, а также рекомендовал отказать в удовлетворении заявления о создании временной депутатской комиссии.

"Жогорку Кенеш поддержал это решение и отказал в удовлетворении заявления А. Акаева о создании временной депутатской комиссии. Принят соответствующий проект постановления", – говорится в сообщении Парламента КР.

В мае 2023 года стало известно, что Аскар Акаев и его жена приехали в Кыргызстан через Казахстан.