Советы

Кошки, которые думают, что они собаки

Мейн-кун, кошки, как собака, порода, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:19 Фото: pixabay
Оказывается, есть домашние кошки, которые могут быть не менее дружелюбны и привязаны к своим владельцам, чем собаки. А некоторым породам это даже присуще изначально, сообщает Zakon.kz.

Эксперты назвали три породы кошек, которые будут ходить за своим человеком по пятам, ждать его с работы и даже выполнять некоторые команды.

Абиссинская

Кошки этой породы ласковы и общительны. Они хорошо ладят со всеми членами семьи, но особенно сильно привязываются к одному хозяину. Владельцу абиссинцы преданы, как собаки. Они любят проводить время с хозяином и будут соблюдать установленные в доме правила. Но пренебрежительного отношения к себе не потерпят. Абиссинцы очень любопытные и участвуют вместе с хозяевами во всех семейных активностях.

Фото: pexels

Мейн-кун

Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Они не будут драться с другими животными из-за еды или внимания хозяина. Эти питомцы легко поддаются дрессировке, за что их иногда сравнивают с собаками. Мейн-куны очень привязаны к людям, особенно к хозяину, так что не стоит их часто оставлять в одиночестве.

Фото: pexels

Бурманская

Это энергичные, ласковые и игривые кошки, за что их часто называют собаками кошачьего мира. Не рекомендуется заводить котенка бурмы людям, которые редко бывают дома или же отлучаются в командировки. Бурма тяжело переносит одиночество. Бурманские кошки умные и дружелюбные, они ходят по пятам за хозяином из комнаты в комнату. Еще, как отмечено в публикации издания РБК Life, они очень "разговорчивы" и часто общаются с человеком на своем кошачьем языке.

Фото: pixabay

Почему кошка кусается, когда ее гладишь

23 августа в ходе тушения пожара спасателями МЧС из двухэтажного жилого дома в Алматы пожарные спасли кошку. Доброе видео нашло большой отклик среди казахстанцев.

