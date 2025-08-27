Кошки, которые думают, что они собаки

Оказывается, есть домашние кошки, которые могут быть не менее дружелюбны и привязаны к своим владельцам, чем собаки. А некоторым породам это даже присуще изначально, сообщает Zakon.kz.

Эксперты назвали три породы кошек, которые будут ходить за своим человеком по пятам, ждать его с работы и даже выполнять некоторые команды.

Абиссинская

Кошки этой породы ласковы и общительны. Они хорошо ладят со всеми членами семьи, но особенно сильно привязываются к одному хозяину. Владельцу абиссинцы преданы, как собаки. Они любят проводить время с хозяином и будут соблюдать установленные в доме правила. Но пренебрежительного отношения к себе не потерпят. Абиссинцы очень любопытные и участвуют вместе с хозяевами во всех семейных активностях.

Мейн-кун

Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Они не будут драться с другими животными из-за еды или внимания хозяина. Эти питомцы легко поддаются дрессировке, за что их иногда сравнивают с собаками. Мейн-куны очень привязаны к людям, особенно к хозяину, так что не стоит их часто оставлять в одиночестве.

Бурманская

Это энергичные, ласковые и игривые кошки, за что их часто называют собаками кошачьего мира. Не рекомендуется заводить котенка бурмы людям, которые редко бывают дома или же отлучаются в командировки. Бурма тяжело переносит одиночество. Бурманские кошки умные и дружелюбные, они ходят по пятам за хозяином из комнаты в комнату. Еще, как отмечено в публикации издания РБК Life, они очень "разговорчивы" и часто общаются с человеком на своем кошачьем языке.

