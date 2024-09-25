Названы три породы кошек, которых может убить неправильное питание

Некоторые породы кошек обладают особенными физиологическими потребностями, и неправильное питание может сократить продолжительность их жизни. Если не учитывать особенности их питания, такие кошки могут прожить менее 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Вот три популярные породы, требующие особого внимания к своему питанию.

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные кошки склонны к набору лишнего веса. Это может привести к ожирению и развитию диабета и проблемам с сердцем. Питание этой породы должно быть сбалансированным – с умеренным количеством жиров и белков, чтобы предотвратить избыточный вес. Важно избегать перекармливания и следить за регулярностью приемов пищи.

Сфинкс

Сфинксы, лишенные шерстяного покрова, требуют особого подхода к питанию, так как их организм тратит много энергии на поддержание температуры тела. Им требуется диета, богатая белками и жирами, чтобы поддерживать их активный метаболизм. Неправильное кормление может привести к ослаблению иммунной системы, кожным проблемам и другим заболеваниям, которые значительно сокращают жизнь этой породы.

Мейн-кун

Мейн-куны – одна из самых крупных пород кошек, и их размеры требуют повышенного внимания к питанию. Ветеринары отмечают, что эта порода кошек подвержена заболеваниям сердца. Для поддержания здоровья органа и общего состояния хозяевам рекомендуют тщательно выбирать корм, содержащий таурин и другие жизненно важные элементы.

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