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Названы три породы кошек, которых может убить неправильное питание

Названы три породы кошек, которых может убить неправильное питание , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 02:17 Фото: pixabay
Некоторые породы кошек обладают особенными физиологическими потребностями, и неправильное питание может сократить продолжительность их жизни. Если не учитывать особенности их питания, такие кошки могут прожить менее 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Вот три популярные породы, требующие особого внимания к своему питанию.

  • Британская короткошерстная

Британские короткошерстные кошки склонны к набору лишнего веса. Это может привести к ожирению и развитию диабета и проблемам с сердцем. Питание этой породы должно быть сбалансированным – с умеренным количеством жиров и белков, чтобы предотвратить избыточный вес. Важно избегать перекармливания и следить за регулярностью приемов пищи.

  • Сфинкс

Сфинксы, лишенные шерстяного покрова, требуют особого подхода к питанию, так как их организм тратит много энергии на поддержание температуры тела. Им требуется диета, богатая белками и жирами, чтобы поддерживать их активный метаболизм. Неправильное кормление может привести к ослаблению иммунной системы, кожным проблемам и другим заболеваниям, которые значительно сокращают жизнь этой породы.

  • Мейн-кун

Мейн-куны – одна из самых крупных пород кошек, и их размеры требуют повышенного внимания к питанию. Ветеринары отмечают, что эта порода кошек подвержена заболеваниям сердца. Для поддержания здоровья органа и общего состояния хозяевам рекомендуют тщательно выбирать корм, содержащий таурин и другие жизненно важные элементы.

Ранее эксперты рассказали, чем можно кормить кошку кроме сухого корма.

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