Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Израильские военные самолеты нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Газа Фото: из соцсетей
По данным представителей здравоохранения сектора Газа, в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев в центральной части анклава погибли по меньшей мере 33 человека, сообщает Zakon.kz.

Удары были нанесены на следующий день после того, как США призвали Израиль сделать гуманитарную паузу после бомбардировок сектора Газа, где в субботу палестинцы сообщили о многочисленных жертвах, пишет ABC News.

Число погибших палестинцев в войне между Израилем и ХАМАСом достигло 9448 человек по данным Иинистерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом в секторе Газа. На оккупированном западном берегу более 140 палестинцев были убиты в результате насилия и израильских рейдов.

Материал по теме

Пропалестинские митинги прошли в крупнейших городах Франции, Турции, США, Германии и Британии

Более 1400 человек в Израиле были убиты, большинство из них в результате нападения ХАМАС 7 октября, которое положило начало боевым действиям, а 242 заложника были захвачены группировкой из Израиля в сектор Газа.

Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника и отказывается от дальнейшего общения.

Читайте также

В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни
15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни
Мухит Турсынали
Израиль Палестина Сектор Газа
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления