Израильские военные самолеты нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа
Удары были нанесены на следующий день после того, как США призвали Израиль сделать гуманитарную паузу после бомбардировок сектора Газа, где в субботу палестинцы сообщили о многочисленных жертвах, пишет ABC News.
Число погибших палестинцев в войне между Израилем и ХАМАСом достигло 9448 человек по данным Иинистерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом в секторе Газа. На оккупированном западном берегу более 140 палестинцев были убиты в результате насилия и израильских рейдов.
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Более 1400 человек в Израиле были убиты, большинство из них в результате нападения ХАМАС 7 октября, которое положило начало боевым действиям, а 242 заложника были захвачены группировкой из Израиля в сектор Газа.
Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника и отказывается от дальнейшего общения.