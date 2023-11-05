Израильские военные самолеты нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа

По данным представителей здравоохранения сектора Газа, в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев в центральной части анклава погибли по меньшей мере 33 человека, сообщает Zakon.kz.

Удары были нанесены на следующий день после того, как США призвали Израиль сделать гуманитарную паузу после бомбардировок сектора Газа, где в субботу палестинцы сообщили о многочисленных жертвах, пишет ABC News.

Число погибших палестинцев в войне между Израилем и ХАМАСом достигло 9448 человек по данным Иинистерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом в секторе Газа. На оккупированном западном берегу более 140 палестинцев были убиты в результате насилия и израильских рейдов.

Более 1400 человек в Израиле были убиты, большинство из них в результате нападения ХАМАС 7 октября, которое положило начало боевым действиям, а 242 заложника были захвачены группировкой из Израиля в сектор Газа.

Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника и отказывается от дальнейшего общения.

