Семь человек погибли во время израильского авиаобстрела сектора Газа

Не менее семи человек погибли в результате израильского авиаобстрела центральной части сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al Jazeera, израильская авиация нанесла удар по домам в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центре палестинского анклава. Уточняется, что еще несколько человек получили ранения.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

