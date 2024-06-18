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Семь человек погибли во время израильского авиаобстрела сектора Газа

авиаобстрел сектора Газа, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 07:47 Фото: pixabay
Не менее семи человек погибли в результате израильского авиаобстрела центральной части сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al Jazeera, израильская авиация нанесла удар по домам в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центре палестинского анклава. Уточняется, что еще несколько человек получили ранения.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

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