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Мир

Несколько человек погибли во время атаки на бар в Мексике

пять человек погибли в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 01:22 Фото: X(Twitter)/@IrvingPineda
Пресс-секретарь правительства штата Фернандо Васкес Росас заявил о том, что пять человек погибли в результате атаки неизвестных на бар в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) на юго-востоке Мексики, сообщает Zakon.kz.

По информации El Universal, правоохранительные органы штата и федеральные службы развернули операцию по поиску виновных в данном преступлении.


"По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек, которым уже оказывается медицинская помощь. Район происшествия находится под контролем, генпрокуратура принимает меры по проведению соответствующего расследования", – добавил пресс-секретарь правительства Табаско.

Ранее сообщалось, что четыре человека попали под пули во время стрельбы в США.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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