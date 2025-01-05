Несколько человек погибли во время атаки на бар в Мексике

Фото: X(Twitter)/@IrvingPineda

Пресс-секретарь правительства штата Фернандо Васкес Росас заявил о том, что пять человек погибли в результате атаки неизвестных на бар в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) на юго-востоке Мексики, сообщает Zakon.kz.

По информации El Universal, правоохранительные органы штата и федеральные службы развернули операцию по поиску виновных в данном преступлении.

"По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек, которым уже оказывается медицинская помощь. Район происшествия находится под контролем, генпрокуратура принимает меры по проведению соответствующего расследования", – добавил пресс-секретарь правительства Табаско. Ранее сообщалось, что четыре человека попали под пули во время стрельбы в США.

Поделиться новостью