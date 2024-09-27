Футболистам "Реала" подарили новые автомобили
Фото: Х/KMbappe
26 сентября футболисты "Реала" получили новые автомобили BMW, сообщает Zakon.kz.
Самую дорогую модель i7 за 186 650 евро получил Винисиус. Затем идет Мбаппе. У него ХМ за 179 900 евро.
Самые дешевые авто за 58 550 евро выбрали двое: Рюдигер и Тчуамени.
Днями ранее стало известно, что Винисиус Жуниор претендует на "Золотой мяч".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript