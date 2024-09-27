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Футболистам "Реала" подарили новые автомобили

Автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 08:25 Фото: Х/KMbappe
26 сентября футболисты "Реала" получили новые автомобили BMW, сообщает Zakon.kz.

Самую дорогую модель i7 за 186 650 евро получил Винисиус. Затем идет Мбаппе. У него ХМ за 179 900 евро.

Самые дешевые авто за 58 550 евро выбрали двое: Рюдигер и Тчуамени.

Днями ранее стало известно, что Винисиус Жуниор претендует на "Золотой мяч".

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Реал Мадрид Мбаппе Килиан Джуд Беллингем BMW 2024 год Футбол Спортсмены Подарки Винисиус Жуниор
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