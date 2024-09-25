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Винисиус Жуниор станет обладателем "Золотого мяча" – СМИ

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 06:44 Фото: Instagram/vinijr
23 сентября известное спортивное издание назвало обладателя "Золотого мяча" за сезон 2023/24, сообщает Zakon.kz.

Секрет раскрыла испанская газета Marca. По ее данным, обладателем значимого приза станет нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" 24-летний Винисиус Жуниор. Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 28 октября в Париже. Отмечается, что компания Nike подготовила для него специальные золотые бутсы в честь этого события.

"Золотой мяч" вручается France Football с 1956 года. В прошлом году награду, восьмой раз в истории, получил аргентинец Лионель Месси.

Ранее лидер "Манчестер Сити" получил травму в схватке против "Арсенала".

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