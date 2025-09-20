#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Муж Баян Алагузовой пообещал подарить футболистам "Кайрата" шикарный подарок

Баян и Турсен Алагузовы, подарки, &quot;Кайрат&quot;, подарки, футбол , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 20:12 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам футбольного клуба "Кайрат" автомобили, если они одержат победу над "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на видео, которое его супруга – продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала 20 сентября на своей странице в Instagram.

"Дорогие казахстанцы, сегодня в день города Алматы, я как и все патриоты, и мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого "Кайрата" и "Реал Мадрида". Поэтому я как патриот республики и в канун своего дня рождения обещаю в случае выигрыша команды "Кайрат" всем игравшим игрокам по автомобилю. Алматы, столица мира, "Кайрат" чемпион!" – сказал Турсен Алагузов.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года.

Айсулу Омарова
Последние
Популярные
