Муж Баян Алагузовой пообещал подарить футболистам "Кайрата" шикарный подарок

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам футбольного клуба "Кайрат" автомобили, если они одержат победу над "Реал Мадридом", сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на видео, которое его супруга – продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала 20 сентября на своей странице в Instagram.

"Дорогие казахстанцы, сегодня в день города Алматы, я как и все патриоты, и мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого "Кайрата" и "Реал Мадрида". Поэтому я как патриот республики и в канун своего дня рождения обещаю в случае выигрыша команды "Кайрат" всем игравшим игрокам по автомобилю. Алматы, столица мира, "Кайрат" чемпион!" – сказал Турсен Алагузов.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" примет на своем поле легендарный "Реал Мадрид" 30 сентября 2025 года.