Японец 56 лет ждал смертного приговора, но его решили оправдать

Суд в Японии оправдал Ивао Хакамада, которого в 1968 году признали виновным в убийстве четырех человек и которому назначили наказание в виде смертной казни, сообщает Zakon.kz.

56 лет мужчина находился в ожидании исполнения приговора. Сейчас японцу 88 лет, пишет Kyodo.

"За время заключения Ивао Хакамада провел рекордные 46 лет в камере смертников. В 2014 его освободили для пересмотра дела, и только сейчас преследование завершили. Обращаясь к Хакамаде, судья выразил искренние сожаления, что разбирательство заняло так много времени", – сообщает издание.

При этом мужчина не присутствовал на заседании, где вынесли оправдательный приговор, так как его психическое здоровье ухудшилось по причине нахождения более 50 лет в камерах для осужденных, ожидающих смертной казни. С 2014 года японец живет под опекой своей 91-летней сестры.

Хакамада в 1966 году работал на заводе по переработке мисо. Тело его работодателя, жены и двух детей нашли при пожаре в доме семьи в городе Сидзуока. Все четверо были зарезаны.

Сначала Хакамада отрицал обвинения, однако позже дал признание, которое, с его слов позже, было вынужденным после избиений и допросов до 12 часов в день. Через год после ареста мужчины в баке с мисо нашли одежду, предположительно, окровавленную, что использовалось впоследствии для обвинения. Адвокаты Хакамады все это время утверждали, что ДНК на одежде не соответствует ДНК арестованного.

В 2014 году судья Хироаки Мураяма согласился, что "эта одежда не принадлежала ответчику". Хакамада освободили из тюрьмы, повторное судебное разбирательство началось только в прошлом году, а приговор о невиновности вынесли утром 26 сентября 2024 года.

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