Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Японец 56 лет ждал смертного приговора, но его решили оправдать

Документы, папки, справки, бумаги, дела, нотариус , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:37 Фото: freepik
Суд в Японии оправдал Ивао Хакамада, которого в 1968 году признали виновным в убийстве четырех человек и которому назначили наказание в виде смертной казни, сообщает Zakon.kz.

56 лет мужчина находился в ожидании исполнения приговора. Сейчас японцу 88 лет, пишет Kyodo.

"За время заключения Ивао Хакамада провел рекордные 46 лет в камере смертников. В 2014 его освободили для пересмотра дела, и только сейчас преследование завершили. Обращаясь к Хакамаде, судья выразил искренние сожаления, что разбирательство заняло так много времени", – сообщает издание.

При этом мужчина не присутствовал на заседании, где вынесли оправдательный приговор, так как его психическое здоровье ухудшилось по причине нахождения более 50 лет в камерах для осужденных, ожидающих смертной казни. С 2014 года японец живет под опекой своей 91-летней сестры.

Хакамада в 1966 году работал на заводе по переработке мисо. Тело его работодателя, жены и двух детей нашли при пожаре в доме семьи в городе Сидзуока. Все четверо были зарезаны.

Сначала Хакамада отрицал обвинения, однако позже дал признание, которое, с его слов позже, было вынужденным после избиений и допросов до 12 часов в день. Через год после ареста мужчины в баке с мисо нашли одежду, предположительно, окровавленную, что использовалось впоследствии для обвинения. Адвокаты Хакамады все это время утверждали, что ДНК на одежде не соответствует ДНК арестованного.

В 2014 году судья Хироаки Мураяма согласился, что "эта одежда не принадлежала ответчику". Хакамада освободили из тюрьмы, повторное судебное разбирательство началось только в прошлом году, а приговор о невиновности вынесли утром 26 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что житель Японии только перед свадьбой обнаружил, что невеста старше его на четверть века. Женщина пыталась намекнуть о разнице в возрасте: оставляла паспорт и страховую карточку на видном месте. Но влюбленный не обращал внимания.

Читайте также

В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в тур по 650 барам страны
В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Дети, ребенок, детский сад, новорожденный
В США родился малыш, "обманувший" средства контрацепции
Андрей Дюсупов
Япония 2024 год Приговоры Смертная казнь
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похудела на 50 кг за восемь месяцев, секреты похудения
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Ани Лорак снова выходит замуж
Ани Лорак снова выходит замуж
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: