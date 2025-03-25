Японец, ожидавший казни 47 лет, получит 1,44 млн долларов в качестве компенсации

Жителю Японии Ивао Хакамаде, ожидавшему 47 лет казни и признанному невиновным, присвоили компенсацию в размере 217 млн иен – около 1,44 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Kyodo, которое ссылается на адвокатов мужчины, соответствующее постановление вынес окружной суд японской префектуры Сидзуока.

Профессионального боксера Хакамаду арестовали в 1966 году по обвинению в убийстве четверых человек. Погибшими были начальник задержанного, его жена и двое детей. После 20 дней допросов он признался в убийстве, однако на суде заявил, что признания были получены под пытками.

В 1968 году Хакамаду признали виновным и приговорили к высшей мере наказания. В ожидании казни он провел 46 лет в камере смертников, попав по этому поводу в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2014 году суд доказал, что ДНК осужденного не совпадает с генетическим материалом крови, обнаруженным на месте преступления.

В 2024 году мужчину, которому к тому времени уже исполнилось 88 лет, оправдали. После резонанса в правительстве и полиции принесли извинения Хакамаде.