Японец перед свадьбой обнаружил, что невеста старше его на четверть века

Любви все возрасты покорны. Тому подтверждением является история влюбленных жителей Японии. 40-летний японец лишь накануне свадьбы узнал, что его невеста на 25 лет старше, сообщает Zakon.kz.

Мужчина по имени Еситака в течение семи лет отношений с Аки даже не подозревал, что его возлюбленная старше. Согласно информации издания South China Morning Post, пара познакомилась, когда Еситаки был разведен. Аки же управляла увесилительным заведением.

На протяжении всего времени женщина пыталась намекнуть о разнице в возрасте: оставляла паспорт и страховую карточку на видном месте. Но Еситака не обращал внимание.

Перед свадьбой Аки все же напрямую озвучила цифры из паспорта. Жениха это не остановило. После праздничного мероприятия молодожены уволились и отправились в путешествие по стране.

Стоит отметить, что у молодых девушек в Японии появилась новая традиция. Там набирают популярность "одиночные" свадьбы, где невесты "выходят замуж" за самих себя.

Девушки сами надевают кольцо на свой палец и клянутся уважать свою жизнь, всегда любить себя и делать себя счастливой.

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Ранее сообщалось, что 43-летний российский юморист Гарик Харламов и 31-летняя актриса Катерина Ковальчук, которые официально стали мужем и женой еще в июне 2024 года, сыграли свадьбу лишь 7 августа. На мероприятии присутствовали только родственники и самые близкие друзья.