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Мир

Выросло число погибших от взрыва в порту Ирана: в стране объявили трехдневный траур

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 15:48 Фото: Х/IranObserver
Количество жертв взрыва в морском порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 28 человек. В стране объявили трехдневный траур, сообщает Zakon.kz.

Взрыв в крупнейшем иранском торговом порту прогремел 26 апреля. По информации IRNA, пострадали 1139 человек. Еще шестеро пропали без вести.

По словам главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда, на данный момент госпитализированы 190 пострадавших. 28 человек погибли. Также он отметил, что пожарные ликвидировали уже 90% возгораний на территории порта.

В Министерство обороны Ирана пояснили, что в порту Раджаи не было военных грузов:

"После проведенного расследования и изучения документов установлено, что в районе пожара не было и не находятся импортные или экспортные грузы военного назначения".

Вечером, 26 апреля, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту "Шахид Раджаи".

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Андрей Дюсупов
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