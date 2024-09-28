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2,78 млн долларов отсудила у фастфуд-магната Майкла Эспозито няня его детей

деньги, суд, Андраде, Майкл Эспозито, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 17:11 Фото: pixabay
Уроженка Колумбии Келли Андраде в 2021 году устроилась на работу няней к Майклу Эспозито и его супруге. Она жила у них дома, помогала семейной паре заботиться о четверых детях. Через некоторое время выяснилось, что бизнесмен следит за ней через скрытые видеокамеры, сообщает Zakon.kz.

По словам Андраде, она уже замечала, что бизнесмен посещает комнату во время ее отсутствия. Мужчина пояснял свое поведение тем, что он якобы настраивает детектор дыма.

Женщина решила сама проверить "датчики" и обнаружила скрытую камеру. На ее карте памяти были сотни записей с участием няни.

"Через несколько минут после того, как она обнаружила камеру, ее работодатель приехал домой. Девушка заперлась и прикинулась спящей. Мужчина после настойчивых стуков в дверь начал ее выламывать. Андраде пришлось спасаться бегством через окно", – рассказали адвокаты девушки.

После того как няня обратилась в полицию, ее работодателя арестовали. Майкл Эспозито во всем сознался. Ему назначили двухлетний испытательный срок и обязали посещать психологические консультации. В качестве компенсации бывшей сотруднице Эспозито выплатил 2,78 млн долларов.

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