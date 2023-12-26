При ДТП с неуправляемым автобусом в Алматы погибла супружеская пара

Неуправляемая многотонная машина насмерть сбила семейную пару. ДТП произошло 22 декабря 2023 года. Супруги возвращались домой с работы. Их тела родным пришлось искать самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

О гибели Талапа Косимова и Гулжахан Ирсимбетовой близким никто даже не сообщил. Сиротами остались сразу четверо детей, сообщает телеканал КТК.

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"Младший ребенок думает, что домой гости приехали. Бегает, играет. Он верит, что родители скоро вернутся. Не знаю, что мы ответим, когда он спросит, где его мама и папа. В морге обернули тело и запретили открывать. От сильного удара лицо стало практически неузнаваемым. Даже омовение перед похоронами не сделали. Они всегда ходили вместе. Постоянно торопились домой. Дети до утра ждали маму и папу", – рассказала родственница Гульнара Турсынбекова.

Родственники погибших говорят, в тот трагический вечер супруги не вернулись домой. Старшая дочь почувствовала неладное. Начала искать отца и мать. Девочка обзвонила все больницы и полицию. Позже узнала, тела родителей уже в морге.

"У полицейских были на руках их удостоверения. Но никто даже не позвонил нам. Мы сами искали и узнали, что тела уже в морге. Автобус раздавил нашего брата и невестку. Почему подозреваемый проходит по "Хулиганству"? Там люди погибли. Мы слышали, что между шофером и пассажиром случился конфликт. Ну, водителю надо было промолчать", – высказался родственник Абдулла Курбанов.

Талап и Гулжахан познакомились еще в студенческие годы. Вместе прожили четверть века. 45-летние супруги работали в школе. Оба преподавали казахскую литературу.

22 декабря 2023 года автобус 47-го маршрута двигался по проспекту Райымбека.

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Между женщиной-водителем и пассажиром произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил шофера кулаком. Она потеряла сознание. Неуправляемый автобус въехал в толпу людей, которые стояли на остановке. А затем столкнулся с четырьмя автомобилями. Погибли три человека. Четверо пострадали.