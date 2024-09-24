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Психолог Вероника Степанова высказалась о романе Павла Дурова с Ириной Болгар

Психолог Вероника Степанова высказалась о романе Павла Дурова с Ириной Болгар, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 07:59 Фото: Instagram/veronik20011
Скандальный психолог Вероника Степанова пристально следит за бурной активностью в соцсетях предполагаемой матери троих детей Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

От внимания Вероники не ускользнул резонансный пост Ирины Болгар о суммах, которые на нее тратил Павел Дуров во время их якобы счастливой семейной жизни.

В связи с тем, что речь идет о действительно шокирующих цифрах, Вероника Степанова выдвинула смелую версию, объясняющую отказ Ирины переезжать к Павлу в ОАЭ, что в ее случае означало отказаться от баснословных денег бизнесмена.

"Вероятно, свободная жизнь в Европе и страстный швейцарский любовник не позволили Ире переехать в ОАЭ. Нет, ну а вы видите другие мотивы?" – пишет в своем Telegram-канале Степанова.

Также психолог задается вопросом: "Как интеллектуал Павел Дуров нашел общий язык с женщиной, жаждущей только денег?".

Вероника Степанова – психолог и противоречивая личность, о которой много говорят на просторах интернета. Она не стесняется в выражениях и высказывается на острые темы, нередко в ее разборы попадают звезды.

Ранее предполагаемая мать детей Павла Дурова сделала очередное заявление о жизни бизнесмена.

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