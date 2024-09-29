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Американец хотел кремировать собаку и сжег 7000 акров леса

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 12:34 Фото: pixabay
Большой лесной пожар устроил житель штата Колорадо, пытаясь самостоятельно кремировать свою погибшую собаку. Теперь ему предъявлены уголовные обвинения, сообщает Zakon.kz.

По информации news.am, инцидент случился 1 августа 2024 года. 63-летнего Брента Гарбера обвиняют в поджоге и одном незаконном проникновении на территорию второй степени. Пожар, устроенный мужчиной, в Колорадо уже назвали крупнейшим в этом году.

Офис шерифа Монтроуза сообщил, что огонь охватил 7202 акра земли. На его тушение потребовалось несколько дней.

По информации местных СМИ, Гарбер пытался провести похороны своей собаки в некой землянке, где следователи обнаружили камень, на котором было написано: "Октябрь 2017 – июль 2024. Пес Рокет. Покойся с миром, приятель". Полиция считает, что мужчина положил животное в яму с кусками дерева, а затем поджег.

В США 12-летний мальчик застрелил черного медведя, который терзал его отца во время охоты в лесах Висконсина. У мужчины осталась рана на щеке, на которую пришлось наложить 23 шва, а также семь колотых ран и порез руки.

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