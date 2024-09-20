12-летний американец спас отца от нападения медведя в лесу

В США 12-летний мальчик застрелил черного медведя, который терзал его отца во время охоты в лесах Висконсина, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, пострадавший от медведя Райан Бейерман говорит, что он изо всех сил пытался отбиться от животного, но тщетно, пока его сын Оуэн Бейерман не бросился в бой и убил животное с помощью винтовки. Так он спас жизнь своему отцу.

Благодаря быстрой реакции подростка он пережил это испытание, которое, по его мнению, длилось около 45 секунд. Потерпевшего удалось вовремя госпитализировать на машине скорой помощи.

У Бейермана осталась рана на щеке, на которую пришлось наложить 23 шва, а также семь колотых ран и порез руки.

Представители природоохранной организации Висконсина подтвердили, что охота была законной.

Ранее появилась информация, что страусы сбежали с фермы и напали на людей в Британии.

