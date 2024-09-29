Исследование показало, что британские подростки оказались самыми несчастными в Европе

Молодежь Великобритании демонстрирует самый высокий уровень неудовлетворенности жизнью среди подростков в Европе, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в отчете "2024 Good Childhood Report" британской благотворительной организации The Children’s Society.

Согласно данным, 25,2% британских подростков не удовлетворены своей жизнью, что является самым высоким показателем среди европейских стран. Для сравнения, в Нидерландах только 6,7% подростков выразили неудовлетворенность, в Финляндии – 10,8%, а в Дании – 11,3%. В Польше и на Мальте уровень неудовлетворенности среди молодежи также высок и составляет 24,4% и 23,6% соответственно.

В отчете отмечается, что 40% британских подростков обеспокоены ростом цен, а 50% детей не могут участвовать в школьных мероприятиях из-за финансовых трудностей. Великобритания также занимает четвертое место по нехватке продовольствия среди подростков — 11% 15-летних сообщают, что пропускают приемы пищи из-за нехватки денег. Кроме того, страна находится на втором месте в Европе по уровню школьных издевательств, что также негативно влияет на благополучие детей.

Ранее сообщалось, что 12-летнего подростка осудили за беспорядки в Великобритании.

