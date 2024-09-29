Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Исследование показало, что британские подростки оказались самыми несчастными в Европе

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 21:25 Фото: pixabay
Молодежь Великобритании демонстрирует самый высокий уровень неудовлетворенности жизнью среди подростков в Европе, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в отчете "2024 Good Childhood Report" британской благотворительной организации The Children’s Society.

Согласно данным, 25,2% британских подростков не удовлетворены своей жизнью, что является самым высоким показателем среди европейских стран. Для сравнения, в Нидерландах только 6,7% подростков выразили неудовлетворенность, в Финляндии – 10,8%, а в Дании – 11,3%. В Польше и на Мальте уровень неудовлетворенности среди молодежи также высок и составляет 24,4% и 23,6% соответственно.

В отчете отмечается, что 40% британских подростков обеспокоены ростом цен, а 50% детей не могут участвовать в школьных мероприятиях из-за финансовых трудностей. Великобритания также занимает четвертое место по нехватке продовольствия среди подростков — 11% 15-летних сообщают, что пропускают приемы пищи из-за нехватки денег. Кроме того, страна находится на втором месте в Европе по уровню школьных издевательств, что также негативно влияет на благополучие детей.

Ранее сообщалось, что 12-летнего подростка осудили за беспорядки в Великобритании. 

Читайте также

Ливан
Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане еще одного лидера "Хезболлах"
Германия
В Германии мужчина с мачете устроил пожар, ДТП и ранил несколько человек
панды, животные
Япония вернула Китаю двух стареющих гигантских панд
Диана Абдуллаева
Великобритания 2024 год Подростки Европа Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о работе в органах
Иногда хочется рыдать: прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: