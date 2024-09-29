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Британский актер повел овец через лондонский мост в рамках необычной традиции

Актер Дэмиан Льюис перевез стадо овец через реку Темзу, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 03:16 Фото: AP
В воскресенье 29 сентября британский актер Дэмиан Льюис перевел стадо овец через реку Темзу в знак уважения к многовековой традиции, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, Льюис был одним из тысяч людей, удостоенных почетного звания свободного гражданина Лондона, которое в Средние века давало право переправлять скот через реку на рынок без уплаты пошлин.

Более 1000 свободных людей воспользовались этим правом 29 сентября на ежегодном Лондонском перегоне овец, многие были в черных шляпах и красных плащах. Льюис был одет в шерстяное пальто своего деда и держал посох, когда он вел толпу, перегоняющую животных через мост Саутуарк.

Льюису было предложено представлять Worshipful Company of Woolmen, торговую гильдию, существующую с XII века. Он сказал, что был рад быть частью "этого эксцентричного, очень британского дня, чтущего старую традицию".

Древняя традиция перегона овец возродилась около 15 лет назад и превратилась в крупное благотворительное мероприятие по сбору средств.

Ранее появились другие новости Великобритании. Очередной скандал разразился в королевской семье. Выяснилось, что до покойной принцессы Дианы домогался свекор.

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