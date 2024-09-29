Скандал в королевской семье: до покойной принцессы Дианы домогался свекр

Британские СМИ опубликовали подробности нового секс-скандала. По новой информации, отец последнего возлюбленного принцессы Дианы делал ей непристойные предложения, сообщает Zakon.kz.

Несколько недель назад более 20 бывших сотрудниц знаменитого лондонского универмага Harrods рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны его экс-владельца Мохаммеда аль-Файеда.

Свои обвинения они озвучили в новом документальном фильме "Аль-Файед: хищник в Harrods". Правосудие уже не восторжествует: египетский миллиардер умер в прошлом году в возрасте 94 лет. Мохаммед был одним из богатейших людей планеты, владельцем английского футбольного клуба "Фулхэм" и парижского отеля Ritz, а также – отцом Доди аль-Файеда, последней любви принцессы Дианы.

Как оказалось, с непристойным поведением бизнесмена пришлось столкнуться и самой Диане. Об этом газете Sun рассказал бывший дворецкий принцессы Пол Баррелл, работавший на нее с 1987 по 1997 год.

"Я был в машине, когда она выбежала из его офиса и, дрожа, сказала мне – это ее точные слова, – что Мохаммед заявил: "Я хочу, чтобы ты вышла замуж за моего сына, потому что по египетской традиции отец идет первым. Я буду спать с тобой", – вспомнил Баррелл.

Дворецкий также поделился колким сравнением, которое Диана нашла для развратного магната.

"Ты можешь представить, как занимаешься любовью с Йодой?" – задалась она вопросом, вспомнив героя "Звездных войн".

Диана была возмущена мыслью о том, что ей придется сдаться ему. Бывший дворецкий выразил мысль, что именно Мохаммед аль-Файед повлиял на развитие отношений своего сына с королевской собой. Он буквально осыпал Диану подарками, включая гаджеты и компьютерные игры для ее юных сыновей, которые, впрочем, принцесса никогда не принимала. Он также разрешал Диане пользоваться секретным входом в Harrods, что помогало ей избежать лишней публичности во время шопинга.

Также дворецкий признался, что лично был свидетелем того, как Файед прикасался к женщинам неподобающим образом. Но с Дианой он не мог зайти слишком далеко. Она всегда имела преимущество, потому что он не мог позволить себе потерять ее.



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