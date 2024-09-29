Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Скандал в королевской семье: до покойной принцессы Дианы домогался свекр

До покойной принцессы Дианы домогался свекр , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 02:13 Фото: Getty Images
Британские СМИ опубликовали подробности нового секс-скандала. По новой информации, отец последнего возлюбленного принцессы Дианы делал ей непристойные предложения, сообщает Zakon.kz.

Несколько недель назад более 20 бывших сотрудниц знаменитого лондонского универмага Harrods рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны его экс-владельца Мохаммеда аль-Файеда.

Свои обвинения они озвучили в новом документальном фильме "Аль-Файед: хищник в Harrods". Правосудие уже не восторжествует: египетский миллиардер умер в прошлом году в возрасте 94 лет. Мохаммед был одним из богатейших людей планеты, владельцем английского футбольного клуба "Фулхэм" и парижского отеля Ritz, а также – отцом Доди аль-Файеда, последней любви принцессы Дианы.

Как оказалось, с непристойным поведением бизнесмена пришлось столкнуться и самой Диане. Об этом газете Sun рассказал бывший дворецкий принцессы Пол Баррелл, работавший на нее с 1987 по 1997 год.

"Я был в машине, когда она выбежала из его офиса и, дрожа, сказала мне – это ее точные слова, – что Мохаммед заявил: "Я хочу, чтобы ты вышла замуж за моего сына, потому что по египетской традиции отец идет первым. Я буду спать с тобой", – вспомнил Баррелл.

Дворецкий также поделился колким сравнением, которое Диана нашла для развратного магната.

"Ты можешь представить, как занимаешься любовью с Йодой?" – задалась она вопросом, вспомнив героя "Звездных войн".

Диана была возмущена мыслью о том, что ей придется сдаться ему. Бывший дворецкий выразил мысль, что именно Мохаммед аль-Файед повлиял на развитие отношений своего сына с королевской собой. Он буквально осыпал Диану подарками, включая гаджеты и компьютерные игры для ее юных сыновей, которые, впрочем, принцесса никогда не принимала. Он также разрешал Диане пользоваться секретным входом в Harrods, что помогало ей избежать лишней публичности во время шопинга.

Также дворецкий признался, что лично был свидетелем того, как Файед прикасался к женщинам неподобающим образом. Но с Дианой он не мог зайти слишком далеко. Она всегда имела преимущество, потому что он не мог позволить себе потерять ее.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл подверглись критике за расточительство.

Читайте также

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст
Бездетным россиянам вскоре могут грозить крупные штрафы
Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие
Исследование показало, что британские подростки оказались самыми несчастными в Европе
Ливан
Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане еще одного лидера "Хезболлах"
Аксинья Титова
Великобритания 2024 год Сексуальные домогательства Миллионеры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о работе в органах
Иногда хочется рыдать: прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: