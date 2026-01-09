Стадо овец захватило супермаркет в Германии

На днях стадо овец на 20 минут парализовало работу одного из дискаунтеров сети Penny в муниципалитете Бургзинн на юге Германии, сообщает Zakon.kz.

По данным The Telegraph, 50 овец вошли в супермаркет и столпились возле полок с продуктами. Со слов очевидцев, это произошло из-за того, что одно животное заметило у посетителя лакомство в кармане и последовало за ним, а остальные овцы отправились следом.

50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning.



After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb — German Embassy London (@GermanEmbassy) January 7, 2026

Стадо вело себя нагло и загнало человека в угол у кассы. Посетители были вынуждены отложить покупки, а персоналу пришлось приостановить работу магазина, пока все овцы не покинут его.

По данным местных СМИ, полсотни овец отбились от большого стада численностью 500 голов.

Компания Penny объявила, что предоставит овцам годовой запас бесплатного корма. Забавный инцидент привлек внимание к их торговой сети и послужил рекламой.

