Мир

Стадо овец захватило супермаркет в Германии

Овцы забежали в магазин в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 08:38 Фото: pixabay
На днях стадо овец на 20 минут парализовало работу одного из дискаунтеров сети Penny в муниципалитете Бургзинн на юге Германии, сообщает Zakon.kz.

По данным The Telegraph, 50 овец вошли в супермаркет и столпились возле полок с продуктами. Со слов очевидцев, это произошло из-за того, что одно животное заметило у посетителя лакомство в кармане и последовало за ним, а остальные овцы отправились следом.

Стадо вело себя нагло и загнало человека в угол у кассы. Посетители были вынуждены отложить покупки, а персоналу пришлось приостановить работу магазина, пока все овцы не покинут его.

По данным местных СМИ, полсотни овец отбились от большого стада численностью 500 голов.

Компания Penny объявила, что предоставит овцам годовой запас бесплатного корма. Забавный инцидент привлек внимание к их торговой сети и послужил рекламой.

7 января в Японии кошку назначили начальником вокзала.

