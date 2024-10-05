Мелания Трамп высказалась в защиту абортов

Экс-первая леди США высказалась в защиту прав женщин на аборт, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ранее супруга Дональда Трампа редко выражала свои политические взгляды публично. Однако сейчас, пикантность ее громким заявлениям придает то, что они делаются на фоне президентской кампании ее мужа. Как передает The Guardian, ее убеждения совсем не совпадают с позициями большинства членов Республиканской партии.

К примеру, в своих мемуарах Мелания призналась, что является ярой сторонницей свободы женщин самостоятельно распоряжаться своим телом.

"Необходимо гарантировать женщинам автономию в принятии решения в том, хотят ли они иметь детей", – написала она.

Теперь понятно, почему у Дональда Трампа "не хватает времени" на прочтение мемуаров своей супруги.