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Бельгийский священник арестован за оргию, на которой погиб его британский коллега

Бельгийский священник арестован за оргию на которой погиб его британский коллега, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 07:36 Фото: pixabay
Британский священнослужитель скончался после ночи секса и наркотиков с бельгийским священником. Последнего арестовали по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, в прокуратуре сообщили, что 69-летний мужчина, имя которого не разглашается, проводил вечер со своим 60-летним коллегой-священником, пока тому не стало плохо.

После полуночи бельгийский священник вызвал службу спасения, которая не смогла реанимировать его товарища.

"Похоже, что двое мужчин употребляли экстази и попперс вместе и занимались сексом. Также были обнаружены две таблетки экстази", – заявили в прокуратуре.

Расследование продолжается. Уже бывшему священнослужителю предъявлены обвинения в торговле наркотиками, повлекшей смерть.

Ранее сообщалось, что в королевской семье разразился скандал. До покойной принцессы Дианы домогался свекор.

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