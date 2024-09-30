Бельгийский священник арестован за оргию, на которой погиб его британский коллега
Фото: pixabay
Британский священнослужитель скончался после ночи секса и наркотиков с бельгийским священником. Последнего арестовали по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Zakon.kz.
По информации CBS News, в прокуратуре сообщили, что 69-летний мужчина, имя которого не разглашается, проводил вечер со своим 60-летним коллегой-священником, пока тому не стало плохо.
После полуночи бельгийский священник вызвал службу спасения, которая не смогла реанимировать его товарища.
"Похоже, что двое мужчин употребляли экстази и попперс вместе и занимались сексом. Также были обнаружены две таблетки экстази", – заявили в прокуратуре.
Расследование продолжается. Уже бывшему священнослужителю предъявлены обвинения в торговле наркотиками, повлекшей смерть.
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