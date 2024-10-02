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Католических священников арестовали в Польше по подозрению в педофилии

Католических священников арестовали в Польше по подозрению в педофилии, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 23:19 Фото: pixabay
Представитель окружной прокуратуры в Сосновце Бартош Килиан заявил о том, что двух католических священников задержали в польском городе Сосновец на юге страны, им предъявлены многочисленные обвинения в педофилии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство PAP, священники из Сосновецкой епархии были задержаны 1 октября. Прокуратура им предъявила в общей сложности более десятка обвинений в совершении сексуальных преступлений в отношении детей. Один из священнослужителей был арестован на три месяца, второй будет находиться под полицейским надзором с запретом нахождения в местах скопления несовершеннолетних. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Как уточняется, еще один бывший служитель той же епархии был задержан по подозрению в мошенничестве, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что педофил изнасиловал девочку в Павлодарской области.

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