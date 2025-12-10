#Казахстан в сравнении
Происшествия

Жуткая трагедия на железной дороге в Казахстане: поезд сбил насмерть четверых работников

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 19:19 Фото: pixabay
Четыре сотрудника путевой бригады станции Сарышаган погибли в результате несчастного случая на железной дороге при экстренном торможении грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), инцидент произошел 10 декабря 2025 года в 17:15 на участке Мойынты – Шығанақ, на перегоне Шешенкара – Каражангыл. По данным компании, машинист грузового состава применил экстренное торможение после обнаружения работников путевой бригады в зоне железнодорожного полотна, где выполнялись плановые работы по замене рельса.

"Несмотря на все предпринятые необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

По указанию председателя правления компании создана специальная комиссия под руководством главного инженера КТЖ в составе руководителей ТОО "ҚТЖ-Грузовые перевозки" и Дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место происшествия для расследования обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, почему на границе с Узбекистаном застряли тысячи груженых вагонов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
