Женщина нашла в туалете ТЦ 600 тысяч тенге и потратила их на спиртное и сауну

В Якутии (Россия) женщина украла забытый в торговом центре пенсионеркой пакет с деньгами. Подозреваемую в краже задержали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает УМВД республики, в отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о пропаже 95 тысяч рублей (613 тыс. 683 тенге). Пожилая женщина забыла пакет с деньгами в туалете торгового центра.

Полицейские установили, что деньги присвоила 45-летняя посетительница ТЦ, которая вошла в кабинку туалета вслед за пенсионеркой.

Подозреваемую в краже задержали, женщина успела потратить 20 тысяч рублей (129 тыс. 196 тенге) на выпивку, продукты и посещение сауны. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о краже, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

