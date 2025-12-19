#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
513.55
602.09
6.42
Мир

Женщина нашла в туалете ТЦ 600 тысяч тенге и потратила их на спиртное и сауну

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 07:55 Фото: Zakon.kz
В Якутии (Россия) женщина украла забытый в торговом центре пенсионеркой пакет с деньгами. Подозреваемую в краже задержали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает УМВД республики, в отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о пропаже 95 тысяч рублей (613 тыс. 683 тенге). Пожилая женщина забыла пакет с деньгами в туалете торгового центра.

Полицейские установили, что деньги присвоила 45-летняя посетительница ТЦ, которая вошла в кабинку туалета вслед за пенсионеркой.

Подозреваемую в краже задержали, женщина успела потратить 20 тысяч рублей (129 тыс. 196 тенге) на выпивку, продукты и посещение сауны. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о краже, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что женщины-депутаты в Мексике сцепились и устроили потасовку прямо на заседании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове
18:35, 30 сентября 2024
В туалете подмосковного ТЦ нашли мужчину с пулей в голове
Мошенница-экстрасенс загипнотизировала двух пенсионерок из Шымкента за 600 тысяч тенге
14:38, 25 декабря 2023
Мошенница-экстрасенс загипнотизировала двух пенсионерок из Шымкента за 600 тысяч тенге
В Алматы мужчина убил женщину из-за ревности
10:40, 11 августа 2023
В Алматы мужчина убил женщину из-за ревности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: