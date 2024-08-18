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Кит атаковал рыбака у берегов Австралии

кит атаковал рыбака у берегов Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 18:49 Фото: pixabay
Утром 18 августа в море неподалеку от побережья Кулангатты, штат Квинсленд, кит атаковал рыбака, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ABC News, нападение заметила группа людей, катавшихся на гидроциклах. Они и вызвали службу спасения.

По словам очевидцев, кит ударил хвостом по рыбацкой лодке мужчины, который затем потерял сознание. В результате он упал на спину и получил серьезные травмы головы и позвоночника.

Отмечается, что парамедики вытащили мужчину на берег и доставили в больницу Голд-Коста, где ему были сделаны срочные операции. В службе скорой помощи Квинсленда заявили, что состояние пострадавшего остается стабильным.

Ранее сообщалось, что рыбак изобрел новый способ поиска рыбы и поделился им у себя в социальных сетях.

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