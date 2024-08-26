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Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%

Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 09:21 Фото: wikimedia/Nikolai Bulykin
Впервые за последние 10 лет Капчагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды. Об этом 26 августа 2024 года заявило Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Водохранилище, как следует из релиза, собирает воду трансграничной реки Или, которая берет свое начало на территории Китая. Этой весной в водохранилище поступало до 900 кубометров воды в секунду. Специалисты связывают это с таянием ледников Тянь-Шаня и большим количеством осадков.

"В последний раз Капчагайское водохранилище было наполнено на 100% в 2014 году. С начала поливного периода вода подается на 6 тыс. га посевных площадей Шенгельдинского сельского округа и на 28 тыс. га в Акдалинском сельском округе. На сегодня по запросам аграриев в секунду направляется 750 кубометров воды", – сообщил заместитель руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Медет Керимжанов.

По данным министерства, сейчас в Капчагайском водохранилище имеется 16,2 млрд кубометров воды. Поливной период в области продолжится до конца сентября. Затем начнется подготовка к паводковому периоду.

"Министерство водных ресурсов и ирригации участвует в разработке проекта межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем по вопросу распределения вод трансграничных рек. Среди них три крупные трансграничные реки: Ертис, Или и Эмель. На сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды", – напомнили в пресс-службе МВРИ РК.

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21 августа 2024 года мы писали о том, как будут распределять водные ресурсы между областями Казахстана.

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