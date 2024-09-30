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Танки Израиля вошли в населенный пункт на юге Ливана

Танки ЦАХАЛа вошли в населенный пункт на юге Ливана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 01:01 Фото: wikipedia.org
Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Ynet, израильские военные прорвались сразу на нескольких участках границы.

Отмечается, что ЦАХАЛ начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы". 

29 сентября армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане еще одного лидера "Хезболлах" – Набиля Каука.

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