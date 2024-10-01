Здание университета горело в Ташкенте
Фото: Instagram/uzagroministry
30 сентября в здании Ташкентского государственного аграрного университета произошел сильный пожар, сообщает Zakon.kz.
Как передает местное издание Nova24, звонок в управление по ЧС поступил в 20:10, через семь минут пожарные начали тушить огонь.
Toshkent davlat agrar universiteti hududida yong‘in videosi pic.twitter.com/Y5vD073zg5— Kun.uz (@KunUzNews) September 30, 2024
Огонь удалось локализовать в 21:36. Жертв и пострадавших нет.
Фото: Х/uznuruddin
Днями ранее специалисты назвали самые пожароопасные способы зарядки гаджетов.
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