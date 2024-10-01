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Здание университета горело в Ташкенте

Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 06:40 Фото: Instagram/uzagroministry
30 сентября в здании Ташкентского государственного аграрного университета произошел сильный пожар, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Nova24, звонок в управление по ЧС поступил в 20:10, через семь минут пожарные начали тушить огонь.

Огонь удалось локализовать в 21:36. Жертв и пострадавших нет.

Ташкент, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 06:40

Фото: Х/uznuruddin

Днями ранее специалисты назвали самые пожароопасные способы зарядки гаджетов.

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