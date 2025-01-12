Крупный пожар в здании КБТУ: в университете сделали заявление о расследовании
Фото: Zakon.kz
В администрации Казахстанско-Британского технического университета сделали официальное заявление после крупного пожара, который произошел в ночь на 12 января в здании вуза в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В КБТУ рассказали, что проводят собственное расследование инцидента:
"В настоящее время совместно с компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Казахстанско-Британский технический университет принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников".
Информацию о формате и расписании учебных занятий на предстоящую неделю студентам обещали направить в ближайшее время.
В ночь на 12 января 2025 года на четвертом этаже здания Казахстанско-Британского технического университета произошло возгорание. Пожару присвоили повышенный третий ранг. Тушение осложняли конструктивные особенности объекта и наличие скрытых очагов горения.
Потушить огонь сотрудникам ДЧС Алматы удалось после часа ночи 12 января.
Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут. Как тушили пожар, можно узнать здесь.
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