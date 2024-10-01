Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

1 октября правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку, сообщает Zakon.kz.

Это сделано перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба. Новость опубликовало местное издание Kyodo News.

Позднее парламент соберется на внеочередную сессию, в ходе которой Исиба, ставший по итогам выборов 27 сентября новым председателем правящей Либерально-демократической партии, будет избран премьер-министром.

Сигэру Исиба, фото: Х/kyodo_english

ЛДП вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" располагает большинством в обеих палатах законодательного органа.

22 сентября из-за сильных дождей в Японии эвакуировали 130 тыс. человек.