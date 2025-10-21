Правительство Японии ушло в отставку: премьером впервые станет женщина

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Это связано с намеченными на вторую половину дня выборами нового премьер-министра в парламенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило агентство Киодо, если не произойдет ничего непредвиденного, новым премьер-министром и первой в истории Японии женщиной на этом посту станет Санаэ Такаити.

Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии и вскоре должна была быть избрана на пост премьер-министра, но партнер ЛДП по правящей коалиции партия "Комэйто" заявила о выходе из коалиции и этим спутала все карты.

Оппозиционные партии попытались выдвинуть единого кандидата, что теоретически давало им возможность провести на пост премьера представителя оппозиции. Но из-за значительных, а подчас диаметрально противоположных подходов к различным проблемам внутренней и внешней политики, а также из-за того, что Такаити предпочла действовать быстро и внесла раскол в оппозицию, начав сепаратные переговоры с Партией обновления Японии (Ниппон исин-но кай), этим планам не суждено было сбыться.

В понедельник ЛДП и Партия обновления Японии объявили о создании коалиции, что значительно увеличило шансы Такаити стать премьер-министром, возможно, уже в первом туре голосования в нижней и верхней палатах парламента.

Для этого ей нужно заручиться несколькими голосами независимых депутатов или депутатов от правых партий. Выборы премьер-министра состоятся позднее 21 октября.

