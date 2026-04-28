Спорт

Генеральным секретарем КФФ стал экс-функционер английской Премьер-лиги

Футбол Чиновник ФФК, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 12:51
Исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) утвердил назначение Скотта Энтони Манна на должность генерального секретаря сроком до 12 июля 2030 года. Специалист вступит в должность 13 июля, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, это назначение стало первым в истории казахстанского футбола, когда в руководство федерации назначается специалист с опытом работы в английской Премьер-лиге, а также имеющий опыт побед в одном из престижнейших клубных турниров Европы.

Перед Манном стоит задача продолжить курс преобразования, начатый КФФ при новом руководстве: реформирование судейства, развитие академий и инфраструктуры, повышение стандартов управления и лицензирования клубов, формирование устойчивой коммерческой и медийной базы, углубление сотрудничества с УЕФА и ФИФА.

"Федерация находится на определяющем этапе, строим фундамент, который покажет будущее нашего футбола. Для достижения высоких результатов нужны люди с опытом и дисциплиной. Скотт Манн привносит бесценный практический опыт, который напрямую будет работать на развитие казахстанского футбола. Его кандидатура отвечает всем требованиям этой должности, и я уверен, что он обеспечит результаты, которых заслуживает казахстанский футбол". Президент КФФ Марат Омаров

55-летний Скотт Манн известен своей деятельностью в оргкомитете Олимпиады-2000 и Национальной лиге регби.

Был директором австралийского регбийного клуба "Мельбурн Сити". Два года проработал в знаменитой лондонской футбольной команде "Тоттенхэм".

"Рад присоединиться к КФФ в столь ключевой момент. Меня впечатлила значительная работа, уже проделанная федерацией. С нетерпением жду возможности взаимодействовать со всеми участниками футбольного сообщества как на клубном, так и на международном уровне, чтобы содействовать развитию футбола в стране". Генеральный секретарь КФФ Скотт Манн

Между тем в НХЛ определились два клуба, которые без особых проблем вышли во второй раунд Кубка Стэнли текущего сезона.

Читайте также
Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ
13:27, 04 ноября 2025
Смерть юного футболиста прокомментировали в КФФ
В НАТО официально сменился генеральный секретарь
16:06, 01 октября 2024
В НАТО официально сменился генеральный секретарь
КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова
17:27, 24 декабря 2024
КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
