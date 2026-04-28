Генеральным секретарем КФФ стал экс-функционер английской Премьер-лиги
Как передает пресс-служба КФФ, это назначение стало первым в истории казахстанского футбола, когда в руководство федерации назначается специалист с опытом работы в английской Премьер-лиге, а также имеющий опыт побед в одном из престижнейших клубных турниров Европы.
Перед Манном стоит задача продолжить курс преобразования, начатый КФФ при новом руководстве: реформирование судейства, развитие академий и инфраструктуры, повышение стандартов управления и лицензирования клубов, формирование устойчивой коммерческой и медийной базы, углубление сотрудничества с УЕФА и ФИФА.
"Федерация находится на определяющем этапе, строим фундамент, который покажет будущее нашего футбола. Для достижения высоких результатов нужны люди с опытом и дисциплиной. Скотт Манн привносит бесценный практический опыт, который напрямую будет работать на развитие казахстанского футбола. Его кандидатура отвечает всем требованиям этой должности, и я уверен, что он обеспечит результаты, которых заслуживает казахстанский футбол". Президент КФФ Марат Омаров
55-летний Скотт Манн известен своей деятельностью в оргкомитете Олимпиады-2000 и Национальной лиге регби.
Был директором австралийского регбийного клуба "Мельбурн Сити". Два года проработал в знаменитой лондонской футбольной команде "Тоттенхэм".
"Рад присоединиться к КФФ в столь ключевой момент. Меня впечатлила значительная работа, уже проделанная федерацией. С нетерпением жду возможности взаимодействовать со всеми участниками футбольного сообщества как на клубном, так и на международном уровне, чтобы содействовать развитию футбола в стране". Генеральный секретарь КФФ Скотт Манн
