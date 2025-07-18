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Происшествия

Риски бешенства от укуса собак пугают врачей Костанайской области

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 05:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Санврачи Костанайской области бьют тревогу из-за роста риска бешенства от укуса бездомных собак, сообщает Zakon.kz.

За полгода от укусов бродячих животных в Костанае пострадали более полутора тыс. человек. Это почти на треть больше, чем в прошлом году, передает Almaty TV.

Со слов волонтеров, на улицах появляются не только дворняжки, но и породистые псы, которых массово выбрасывают. По словам зоозащитников, проблема обострилась после весеннего паводка. Люди, чьи дома оказались затоплены, получили новые квартиры. Но питомцев с собой не взяли.

Та же ситуация и с жителями частного сектора. Старые дома скупают. Люди переезжают и оставляют четвероногих на произвол судьбы.

Санврачей тревожит и то, что после укусов животных не изолируют. А ведь наблюдение за ними в течение 10 дней – обязательная мера, чтобы исключить бешенство.

Зоозащитники предлагают создать рабочую группу и организовать рейд по частному сектору, чтобы обязать для начала самих хозяев чипировать и вакцинировать животных. Ведь на улицу бездомные попадают именно по причине безответственности самих же горожан. В качестве предложения волонтеры просят не выдавать ключи от нового жилья, пока люди не пристроят четвероногих и выявлять заводчиков, которые разводят и продают собак без всякого контроля.

Тем временем 17 июля в Костанайской областной больнице пациент ударил врача, который после попал в реанимацию.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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