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Попугаи парализовали жизнь в аргентинском городе из-за нападок на электросети

Попугаи парализовали жизнь в аргентинском городе из-за нападок на электросети, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 03:17 Фото: pixabay
В Иларио-Аскасуби (Аргентина) птиц стало больше, чем жителей, так как вырубка лесов вынуждает их искать еду, укрытие и воду. В городе, расположенном недалеко от восточного побережья Атлантического океана в Аргентине, возникла проблема с попугаями, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, тысячи зеленых, желтых и красных птиц вторглись в город из-за вырубки лесов на окружающих холмах. Они кусают городские электрические кабели, вызывая отключения, и сводят жителей с ума своим непрекращающимся визгом и отложениями помета повсюду.

В последние несколько лет попугаи начали прибывать, ища убежища в городе осенью и зимой. Иногда, по словам местных жителей, на каждого из 5 тыс. жителей города приходится до 10 попугаев. Летом птицы мигрируют на юг к скалам Патагонии на период размножения.

Как объясняют местные жители, птицы кусают и повреждают кабели. Вода может попасть в провода во время дождя, и передача данных прерывается.

Местные жители пробовали разные методы отпугивания пернатых пришельцев, например, шум и лазерное излучение, но ничего не помогло. Они пришли к выводу, что в городе необходимо восстанавливать естественную среду.

Ранее появилась информация, что бродячие собаки стали причиной вспышки бешенства на курортах Бали.

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