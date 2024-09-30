Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за стихийного потопа в Непале массово закрывают школы

Из-за стихийного потопа в Непале массово закрывают школы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 07:59 Фото: Gopen Rai/AP
В Непале из-за проливных дождей погибли около 150 человек и десятки пропали без вести. По этой причине чиновники страны заявили, что школы в районах, пострадавших от наводнения, будут закрыты в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, здания университетов и школ, поврежденные дождями, нуждаются в ремонте.

По словам экспертов, в некоторых районах Катманду выпало до 322,2 мм осадков, в результате чего уровень воды в главной реке Багмати поднялся на 2,2 м выше опасной отметки.

На телевизионных кадрах видно, как полицейские-спасатели в резиновых сапогах по колено с помощью кирок и лопат расчищают грязь и извлекают 16 тел пассажиров из двух автобусов, снесенных огромным оползнем, на ключевом маршруте в Катманду.

Летний муссон приносит Южной Азии 70–80 процентов годового количества осадков.

В то время как смертоносные наводнения и оползни, вызванные дождями, являются обычным явлением в регионе в этот период, синоптики Непала связывают эти ливни с изменением климата и областью низкого давления в Бенгальском заливе, которая простирается на части соседней Индии.

Климатологи из Международного центра комплексного развития горных районов утверждают, что бессистемное развитие увеличивает риски изменения климата в Непале.

Ранее сообщалось, что в Непале после сильнейших дождей погибли 112 человек. Число жертв растет.

Читайте также

Бельгийский священник арестован за оргию на которой погиб его британский коллега
Бельгийский священник арестован за оргию, на которой погиб его британский коллега
Новая Зеландия установила мировой рекорд по самому массовому танцу хаке
Новая Зеландия установила мировой рекорд по самому массовому танцу хаке
Изменение климата во Франции создает проблемы для винодельческого региона
Изменение климата во Франции создает проблемы для винодельческого региона
Аксинья Титова
Образование Непал 2024 год Смертность Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Что спасет от простуды этой осенью
Что спасет от простуды этой осенью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: