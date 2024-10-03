Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Студенты из Финляндии пожаловались на финансовые трудности

Студенты, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:47 Фото: pixabay
Финские студенты рассказали о росте финансовых трудностей, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому исследованию Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL), все больше студентов сталкиваются с финансовыми трудностями. Об этом пишет местное издание "Yle".

К примеру, в рамках опроса "Здоровье и благополучие студентов Финляндии" установлено, что около 19% студентов беспокоятся о своем финансовом положении. Это выше по сравнению с 13%, которые были в 2021 году.

Так, каждый четвертый студент опасается, что у него не хватит денег на еду. А около 20% признались, что сократили расходы на лекарства из-за финансовых проблем.

В Испании тоже не все так просто. Средняя стоимость комнаты в городе Барселона составляет 565 евро в месяц.

Читайте также

Швейцария
Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии
Алия Абди
Образование Финляндия 2024 год Деньги Студенты Лекарства Высшее образование Еда Опросы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: