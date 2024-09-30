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Средняя стоимость комнаты в Барселоне достигла 565 евро в месяц

Жилье, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 03:33 Фото: pixabay
Стала известна арендная стоимость комнат в городе Барселона, сообщает Zakon.kz.

Так, например, самые дешевые комнаты в испанской Барселоне сдаются в аренду за 250 и 290 евро в месяц. Это примерно 155 тыс. тенге. Такие предложения опубликованы на платформе Idealista. В комнатах есть кровать, тумбочка и вентилятор, но квартиру придется делить с другими жильцами.

Барселона, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 03:33

Фото: Idealista

В среднем же, стоимость комнаты в Барселоне составляет 565 евро в месяц.

На днях Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил детей в испанском госпитале.

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