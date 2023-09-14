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Аудитория на остановке: студенты пожаловались на ужасные условия в Шымкенте

Аудитория на остановке: студенты пожаловались на ужасные условия в Шымкенте Фото: pixabay
Аудитория одного из вузов в Шымкенте, расположенная прямо на остановке, вызвала негодование не только студентов, но и пользователей соцсети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Паблик в Instagram Shymkent.online выложил видео необычной аудитории одного из вузов в Шымкенте. Она расположена у остановки, где толпятся пассажиры. Студенты пожаловались на то, что там невозможно учиться. 

"Это аудитория у остановки, в которой обучаются студенты Южно-Казахстанского университета в Шымкенте. Студенты ЮКУ имени М. Ауэзова жалуются на отсутствие условий в учебном заведении. По словам студентов, аудитория, которая находится прям на остановке, воняет медикаментами, холодно и шумно. Студенты несколько раз обращались куратору, но никаких результатов не последовало", – говорится в видео. 

Также студенты сообщили, что они должны были учиться в главном корпусе университета, но из-за нехватки мест им приходится теснится в данной аудитории, пояснил автор видео.

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Пользователи Казнета возмущены ситуацией:

– Главный корпус полупустой. Берегут этот корпус для показа начальству. А другие корпуса старые. Скамеек во дворе нет, чтобы студенты могли бы переждать между парами.

– Как такое маленькое здание может быть учебной аудиторией, каких специалистов там выпускают?

–Там всю жизнь парикмахерская была. Как там учится можно? На остановке стоять невозможно, шум, теснота.

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