Обрезание для мальчиков в Азербайджане вошло в обязательное медицинское страхование

С начала 2024 года обрезание в Азербайджане стало покрываться ОМС, сообщает Zakon.kz.

По данным медиа-платформы JAMnews, за последние полгода было проведено более 15 тыс. операций.

Ранее стоимость обрезания в стране составляла около 200 манатов. Это около 100 долларов. По данным источника, такая стоимость делала процедуру недоступной для бедных семей, вынужденных обращаться к нелегальным хирургам. Такие обращения нередко приводили к дальнейшему осложнению здоровья у детей.

"За исключением особых случаев, обрезание не является необходимым с медицинской точки зрения, оно является чисто традиционным. Но если по этой причине мы скажем, что не надо включать обрезание в обязательную медицинскую страховку, это будет ошибкой. Потому, что люди все равно это делают и это стоит денег", – прокомментировал нововведение доктор Васиф Исмаил.

По его словам, теперь родители смогут без финансовых затруднений сделать обрезание своим детям у врача, который является профессионалом в этом деле.

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