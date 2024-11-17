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Шафран начали собирать в Азербайджане

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 02:17 Фото: pixabay
В Азербайджане начался сбор шафрана, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент МТРК "Мир", из этих цветов производят одноименную специю, одну из самых дорогих в мире. К примеру, один грамм в Азербайджане стоит 40 манатов. Это примерно 12 тыс. тенге.

Но для специй нужна только одна часть цветка – красные рыльца. Процесс их отделения от лепестков довольно трудоемкий и полностью ручной, как и сбор. Рыльца очень хрупкие, им может навредить даже дыхание или кашель. Так что работают сотрудники в специальной форме и защитных масках. Еще один важный элемент экипировки – наушники.

"Музыка помогает сотрудникам настроиться на работу и сосредоточиться", – говорится в репортаже.

А 16 ноября в городе Баку благоустроили гранатовый бульвар.

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