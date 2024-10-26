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Священники из Греции переводили деньги в ночные клубы

Католическая церковь, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 03:47 Фото: pixabay
Деньги из казны католической церкви священники переводили на счета ночных клубов, сообщает Zakon.kz.

По данным Athens News Agency, изначально управление по борьбе с отмыванием денег обратило внимание на подозрительно крупные переводы денег, о которых сообщили в банках. В результате было проведено тщательное расследование, которое выявило признаки серьезных правонарушений, таких как растрата и отмывание денег.

В ходе расследования выяснилось, что священники украли из бюджета католической церкви около трех млн евро и вложили их в ночные клубы. Первая кража произошла в 2016 году, последняя в размере 50 тыс. евро – несколько дней назад.

Римско-католическую церковь в Ватикане уведомили о случившемся. О личностях священников пока ничего не известно.

Также стало известно, что Ватикан сокращает зарплаты кардиналов, возглавляющих высшие офисы Католической церкви в Риме, примерно на 500 евро в месяц.

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